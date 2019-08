Neue Verdachtsmomente, Affären und blanke Nerven

Kaum ein Tag, an dem nicht eine neue Ungeheuerlichkeit oder zumindest ein neuer Verdacht ans Tageslicht kommt. Es geht um Postenschacherei, Korruption und Bestechung. Die FPÖ befindet sich in Erklärungsnotstand und versucht die Umkehr in die Opferrolle, aber auch die ÖVP gerät zunehmend unter Druck.