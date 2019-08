„Russische Methode“: Rote Karte für Strache und FP

Das Fazit ist daher am allereinfachsten: Für Strache gilt als Nicht-Kandidat und Beschuldigter in einem Verfahren gegen ihn rechtlich die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen stehen am Anfang und es ist offen, ob ein Tatbestand gegeben ist oder nicht. Politisch darf man trotzdem nicht als Gegenangriff um sich schlagen und ohne jedweden Beweis viele Menschen nahezu verleumden, dass sie als Beamte Amt und Funktion missbrauchen. Daher ganz klar die Rote Karte für die FPÖ.