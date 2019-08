„Senioren dürfen nicht noch einmal zu kurz kommen“

Die jetzige Übergangsregierung wird eine Pensionsanpassung über dem gesetzlichen Wert, der heuer wohl bei 1,9 Prozent liegt, nicht angehen. Daher drängen die Seniorenvertreter auf eine rasche Einigung, um das Plus noch in der letzten Sitzung des Nationalrats vor der Wahl zu beschließen. Ein konkretes Modell liegt bereits auf dem Tisch: eine gestaffelte Erhöhung je nach Einkommen, eine größere Entlastung für die Bezieher kleiner Pensionen. Darüber soll nun am 28. August verhandelt werden. Zwei Parteichefs haben schon zugesagt, ist aus Seniorenkreisen zu vernehmen, auch die Regierung wird mit dabei sein.