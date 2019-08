Glatt Rot für Modric, aber Real jubelt zum Auftakt

Spaniens Rekordmeister Real Madrid ist erfolgreich in die Saison gestartet. Die „Königlichen“ feierten am Samstagabend einen 3:1-Sieg bei Celta Vigo. Karim Benzema (12.), Toni Kroos (61.) per Traumtor aus 25 Metern und Lucas Vazquez (81.) erzielten die Treffer für die Gäste, bevor Iker Losada (91.) noch Ergebniskosmetik betrieb.