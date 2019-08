Was für ein Pech! Erneut Kreuzbandriss bei Brunner

Stephanie Brunner ist auf ihrem Weg zurück erneut von einer schweren Verletzung zurückgeworfen worden. Die Tiroler Skirennläuferin musste das Training in Ushuaia (ARG) am Mittwoch abbrechen und die Heimreise antreten. Bei einer MRI-Untersuchung in Innsbruck wurde der Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie diagnostiziert. Die 25-Jährige wird am Sonntag in Hochrum von Christian Fink operiert.