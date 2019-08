Mourinho: „Die Leute sollen sich schämen!“

Jose Mourinho, ein Defensiv-Trainer? Der „Special One“ selbst hält von dieser Etikette nichts. „Die Leute, die mich so bezeichnen, sollen sich ein wenig schämen“, meint er in einem Interview mit „Dazn“ (einen Ausschnitt davon sehen Sie hier im Video). Immerhin habe er als Trainer von Real Madrid mit der damaligen Mannschaft den Torrekord in der spanischen Liga aufgestellt.