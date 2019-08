Niedrige Zinsen lassen Mieten erstmals sinken

„Die Vorgabe war, dass alle Einsparungen direkt an die Mieter weitergegeben werden“, so Klambauer. Die Umschuldungen ermöglichen günstigere Mieten für 9789 Wohnungen, die alle vor 2006 errichtet wurden: 2961 in der Stadt, 1982 im Pinzgau, 1769 im Pongau, 1617 im Flachgau, 1308 im Tennengau und 152 im Lungau. Bewohner in 95 der 119 Gemeinden ersparen sich insgesamt 5,6 Millionen Euro pro Jahr.