Diskriminierendes Jobinserat löst Shitstorm aus

Das Online-Inserat in der Gruppe Jobs@Linz löste einen Shitstorm mit rund 200 Kommentaren auf Facebook aus. Auftraggeber für die Ausschreibung ist, laut Inserat, eine Bank in Linz, gesucht wurde jemand zur „Verteilung der Post in den verschiedenen Büros“. Georg Fiederhell von der Firma Logex, die als Personalvermittler auftritt, gibt sich zerknirscht: „Das wurde von einer Mitarbeiterin missverständlich formuliert und mitten in der Nacht online gestellt. Gesucht wurden tatsächlich EU-Staatsbürger, Österreicher bevorzugt. Als der Fehler bekannt wurde, wurde das Posting von uns sofort aus dem Internet genommen.“