Last-Minute-Transfer: Hasenhüttl holt ÖFB-Kicker!

Für den groß gewachsenen Spieler ist es eine Rückkehr nach England. Dorthin war der in Voitsberg als Sohn ghanaischer Eltern geborene Danso als Kind mit seiner Familie übersiedelt. Seine ersten Klubs waren Reading und die Milton Keynes Dons, ehe er 2014 in die Augsburg-Jugend wechselte. In Bayern reifte er zum Teamspieler heran. Sechs Einsätze hat er für die ÖFB-Auswahl bereits absolviert, sein Debüt gab Danso im September 2017 als 18-Jähriger in der WM-Qualifikation gegen Wales.