Im Stadtpfarrturm wird Wohnung eingerichtet

Seit zwei Jahren herrscht wieder reges Leben am Stadtpfarrturm – und das nicht nur während der Zeit des Sommertourismus. Mit Vernissagen, Yoga, Konzerten und Kinderworkshops werden laufend Besucher nach oben gelockt. In Zukunft könnte sich noch mehr „Action“ am Turm abspielen – daher wird er im nächsten Jahr einem Feinschliff unterzogen.