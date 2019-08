Ohio-Killer (24) erschoss auch eigene Schwester

„Er plante Amoklauf an Schule“

Wie die „Dayton Daily News“ berichtete, war Betts schon in der High School aufgefallen. Dort wurde er laut ehemaligen Kameraden suspendiert, nachdem er auf einer Toilette eine Todesliste an die Wand geschrieben hatte. Eine Klassenkameradin sagt zur Zeitung: „Ich weiß, dass er die Liste gemacht hat. Ich bin nicht sicher, welche Namen darauf standen. Er plante einen Amoklauf an der Schule.“