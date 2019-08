Traktorfahrer nach Unfall im Krankenhaus gestorben

Ein 69-jähriger Traktorfahrer aus Deutschland ist am Montag nach einem Unfall in Schwoich in Tirol (Bezirk Kufstein) im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war mit seinem Traktor über den Fahrbahnrand gestürzt, weil ein Pkw-Lenker trotz eines entgegenkommenden Autos überholen wollte und dabei seitlich mit dem Traktor kollidierte.