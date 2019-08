Das spektakulärste Klassenfoto Österreichs

Und im Falle von Kals ist es eben der höchste Berg Österreichs. Mittlerweile leuchten die Bergspitzen um uns im Morgenrot und Schülerin Anna-Lena (14) lächelt oberhalb des Ködnitzkees mit der Morgensonne um die Wette. Die Adlersruhe in 3454 Meter Höhe, wie die Erzherzog Johann-Hütte unter Bergsteigern auch genannt wird, ist erreicht. Kurze Pause. Lisa (13) schnauft: „Anstrengend, aber supertoll.“ Schulfreundin Ingrid (14) ist überwältigt: „Bald stehen sind wir dort oben!“ Und sie zeigt in Richtung Glocknergipfel, den schönsten Berg Österreichs. „Mit dieser gemeinsamen Gipfeltour auf den Großglockner wollen wir den Schülern unsere faszinierende Bergheimat näher bringen, bevor sie das Kalsertal verlassen, um in Lienz eine weiterführende Schule zu besuchen“, erklärt Bergführer Michael. Also, eine Tour zur Förderung der Identität und zur Stärkung der Verwurzelung mit der Heimat.