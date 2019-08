Betrunkene Mutter verpasst Polizistin Faustschlag

Faustschlag mit 1,6 Promille

Doch die Verdächtige war damit ganz offensichtlich nicht einverstanden und zeigte sich gänzlich unkooperativ, Augenblicke später wurde sie auch schon aggressiv und ging auf eine Polizistin los. Mit der Faust schlug die betrunkene mutmaßliche Täterin der Beamtin ins Gesicht und versuchte sie zu bespucken. Die Verdächtige wurde festgenommen, eine Alkovortest sollte 1,6 Promille Alkohol im Blut ergeben. Zwischenzeitlich wurde der sechs Jahre alte Bub, der die Szenen mit ansehen musste, von einer Polizistin in Zivil erstbetreut. „Sie hat versucht, dem Kind die Situation zu erklären“, so Maierhofer. Der Bub wurde in weiterer Folge in ein Krisenzentrum gebracht.