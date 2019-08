Mann in Schlucht von Wespe gestochen: Lebensgefahr

Ein 36-jähriger Mann wurde Montagvormittag bei Wasserleitungsarbeiten in einer Schlucht bei Liebenfels von einer Wespe gestochen. Der 36-Jährige erlitt in dem steilen Waldgelände einen allergischen Schock. Der anwesende Vater verständigte per Handy die Rettungskräfte. Der Mann musste mittels Tau vom Rettungshubschrauber C 11 geborgen werden. Die perfekte Rettungskette hat dem Gradenegger das Leben gerettet. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.