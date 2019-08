Lokalbesitzer konnten Brand selbst löschen

Drei Minuten nach Mitternacht mussten am Montag die Männer der Feuerwehr Villach-St. Martin zu einer Rauchentwicklung in ein Chinarestaurant ausrücken. Die Besitzer des Restaurants, die über dem Lokal wohnen, hatten die Rauchentwicklung in der Küche bemerkt und konnten den Brand mit dem Feuerlöscher eindämmen. Die Feuerwehr sorgte dann für die Entlüftung der Räume.