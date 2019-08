57-Jähriger gönnte sich bei Freund eine „Auszeit“

Eine groß angelegte Suchaktion rief in Aurolzmünster (Oberösterreich) mehr als 130 Einsatzkräfte auf den Plan. Seit Montag war ein 57-jähriger Mann vermisst. In den Abendstunden des 1. August wurde eine Suchaktion gestartet. Auch am Freitag wurde mit rund 100 Mann weitergesucht, bis sich herausstellte, dass sich der Mann eine „Auszeit“ gönnte und bei einem Freund zu Hause war.