Von Motorboot erfasst: „Letzte Welle“ für Verena

250 Surfer und Paddler haben sich am Donnerstag mit einer „Paddle-out-ceremony“ am Wolfgangsee von Verena H. verabschiedet. Die 20-Jährige war vergangene Woche während eines Tauchgangs in Kroatien von einem Parasailing-Boot erfasst worden. Die passionierte Taucherin erlag ihren schweren Verletzungen.