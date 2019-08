Pkw kollidierte mit 77-jährigem E-Bike-Fahrer

Die Pkw-Lenkerin wollte am Mittwoch in ihrem Heimatort eine Kreuzung überqueren. Dabei kollidierte sie mit dem E-Bike-Fahrer. Dieser prallte auf die Windschutzscheibe und kam anschließend vor ihrem Wagen zu liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert. Sein Zustand war kritisch, so die Polizei.