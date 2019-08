Blue Bird 2019: Sanfte Klänge im Wiener Herbst

Bereits tags zuvor bilden die österreichische Formation Downers & Milk, die Dreampop-Gruppe Highest Sea und die färöische Sängerin Eivör die musikalische Vorhut. Auch am Samstag (30. November) gibt es mit Son Of Fortune einen Beitrag von der Inselgruppe im Nordatlantik. Weiters spielt der Kanadier Owen Pallett auf, der seine Karriere unter dem Namen Final Fantasy startete und etwa durch seine Zusammenarbeit mit Arcade Fire bekannt wurde. Ebenfalls aus Kanada reist Singer-Songwriter Jesse Marchant an. Tageskarten und Festivalpässe für das Highlight gibt es unter www.oeticket.com.