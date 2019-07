Salzburger Duell im Wiener Sandkasten

Um es in den Hauptbewerb zu schaffen, müssen nun jeweils zwei Siege her. “Wir werden auf jeden Fall zwei Sensationen brauchen, um den Sprung zu packen“, weiß Schnetzer, der es heute (14) in Quali-Runde eins mit Priddy/Brunner (US) zu tun bekommt. Gut möglich, dass sich die US-Boys ein bisschen vor Schnetzer/Eglseer „fürchten“, machten sie zuletzt doch schlechte Erfahrungen mit Rot-weiß-rot: In der Gruppenphase des 4*-World Tour-Turniers in Tokio unterlagen sie nämlich Winter/Hörl mit 1:2. „Ich werde vor dem Match sicher noch mit Julian telefonieren und mir den einen oder anderen Tipp holen“, sagte der Unteracher.