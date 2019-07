Projektil verfehlt Familie - Schütze ist gefasst!

Gartenhütte als Kugelfang

Er habe dabei seine Gartenhütte als Kugelfang genutzt. Eines der abgefeuerten Projektile dürfte abgelenkt und so im Haus des Nachbargrundstückes eingeschlagen haben. Er bereue den Vorfall. Die Faustfeuerwaffe habe er in der Zwischenzeit in der Donau versenkt. Es stellte sich heraus, dass er die Faustfeuerwaffe illegal erworben hatte. Sie konnte bislang nicht gefunden werden. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.