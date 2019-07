Starkregen führte zu Überflutungen im Unterland

Zahlreiche Helfer standen in der Nacht auf Montag im Unterland im Dauereinsatz. Vor allem in Niederndorf spitzte sich die Lage in den Nachtstunden extrem zu, wie Feuerwehrkommandant Martin Kitzbichler schildert: „Durch den Starkregen sind einige Bäche übergetreten, Straßen und Keller wurden geflutet.“ Die Einsatzkräfte rückten deshalb gegen 22.30 Uhr aus, um mit Sandsäcken und Pumparbeiten die Lage unter Kontrolle zu bringen.