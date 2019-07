Hana Nitsche schockt mit Beichte auf Instagram

„Einsam“ gefühlt

Außerdem habe sie sich „einsam“ gefühlt, weil sie ihre Heimat mit all ihren Freunden und ihrer Familie verlassen habe, um sich in einer fremden Stadt niederzulassen. Es habe sie unendlich viel Kraft gekostet, gleichzeitig eine gute Mutter, Partnerin und Model zu sein, dabei habe sie jedoch ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse missachtet. „Ich konzentrierte mich darauf, das Beste für meine Tochter zu tun und stark für sie zu sein“, so Nitsche weiter. „Du arbeitest an all diesen anderen Dingen, aber vernachlässigst dabei deine mentale Gesundheit. Also kommen all diese Gefühle wieder hoch.“