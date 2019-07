Bub (2) „reist“ mit Koffern quer durch US-Airport

Diesen Flughafenaufenthalt wird der kleine Lorenzo wohl nicht so rasch vergessen - und auch seine Mutter nicht! Während Edith Vega bei einem Selbst-Check-In ihre Tickets auf dem Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ausdruckte, kletterte ihr zweijähriger Sohn auf ein Gepäckförderband. Kaum oben angekommen, wurde der kleine Klettermax schon durch den Gummivorhang befördert. Videoaufnahmen aus mehreren Überwachungskameras zeichneten in weiterer Folge die minutenlange Odyssee Lorenzos auf (siehe Video oben), bevor er von Sicherheitsbeamten im Gepäckkontrollraum vom Band gehoben wurde.