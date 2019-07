Ehemann im Streit erstochen: Es war Notwehr!

Tochter (18): „Sie war viel zu gut“

Just an seinem zwölften Geburtstag will auch der Sohn des Paares aussagen. Schildert Gewalttaten des Papas. Die 18-jährige Stieftochter wird deutlich: „Es war ihm egal, auf wen er losgegangen ist.“ Und dass die Mutter keine Konsequenzen gezogen hat: „Sie war viel zu gut. Und hat ihn eben geliebt.“ Die Geschworenen entschieden einstimmig, dass die Frau in Notwehr gehandelt hat. Freispruch! Die Wienerin wurde sofort enthaftet.