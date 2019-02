Ehemann erstochen: „Ich habe ihn doch geliebt!“

Es gibt ein Foto, das sie besonders mag. Es zeigt sie bei einem Urlaub in Italien. Jasmina M. lacht in die Handy-Kamera, sie wirkt fröhlich, unbeschwert, fast wie ein junges Mädchen. Das Bild wurde in einem Moment gemacht, in dem sie glücklich war. In dem sie glaubte, dass ihr Traum von einer heilen Familie Wirklichkeit wäre.