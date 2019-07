Alaphilippe verteidigt Gelb auf erster Alpenetappe

Lokalfavorit Julian Alaphilippe hat das Gelbe Trikot des Gesamtführenden auf der ersten Alpenetappe der Tour de France am Donnerstag erfolgreich verteidigt und liegt nach dem 18. Tagesabschnitt 1:30 Minuten vor dem Kolumbianer Egan Bernal. Der konnte als einziger auf Alahilippe Zeit gutmachen und sorgte so für kolumbianische Festspiele: Der Tagessieg ging an seinen Landsmann Nairo Quintana.