Keb‘ Mo‘: Der Bluesrock als Gefäß für die Seele

Ein besonders wichtiges Stück ist schlussendlich der Closer „Beautiful Music“. Nicht nur, weil es eine Ode an seine große Leidenschaft ist, sondern auch weil seine Frau Robbie Brooks Moore darauf zu hören ist. „Das Lied bedeutet mir wirklich viel. Meine Frau ist keine berühmte Sängerin, was die Sache noch interessanter macht. Sie hat das so gut erledigt, dass ich hoffe, wir können künftig wieder etwas zusammen erschaffen.“ Musik bedeutet für Keb‘ Mo‘ in erster Linie Gefühl. „Miles Davis, Herbie Hancock oder James Taylor - sie alle schaffen es, dass es mir beim Hören ihrer Musik gut geht. Ich selbst bin ein Old-School-Musiker. Ich lade Menschen in mein Studio ein und will mit ihnen jammen, kreativ sein. Das Wichtigste im Leben ist, die Angst zu verlieren. Bei mir hat viele Jahre wirklich viel nicht funktioniert, aber ich habe irgendwann erst die Bedeutung meiner Musik erkannt. Erst spät hatten meine Songs eine Seele.“ Und „Oklahoma“ ist das Gefäß, in dem seelenvoller Bluesrock heute zeitlos gedeiht.