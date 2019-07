E-Biker stürzte 30 Meter in einen Bach in Tux

Ein 64-Jähriger ist am Dienstag bei einem Unfall mit seinem E-Mountainbike in Tux im Zillertal schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der Mann bei der Abfahrt vom Tuxer Joch aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz und stürzte rund 30 Meter tief in den Weitentalbach ab. Dort blieb er schwer verletzt liegen.