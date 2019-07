Seiler und Speer: Auf der Suche nach Zeitlosigkeit

„‘Für immer‘ heißt, dass das Album zeitlos ist“, erklärte Speer den Titel. „Das kannst du, glaube ich, in 40 bis 50 Jahren noch hören“, prophezeite er. Dazu trägt auch die Zusammenarbeit mit dem Max Steiner Orchestra und Christian Kolonovits für „Ala bin“ bei. Diese sei so gut gewesen, dass Seiler mit Kolonovits bereits am nächsten Projekt bastle. „Das mit dem Orchester habe ich mir zuerst nicht vorstellen können“, erzählte Seiler. Es habe dann jedoch „die Gefühle, die ich sowieso zu Papier gebracht habe, noch mehr in den Vordergrund gestellt“, sagte er und verriet, dass wohl auch die Zusammenarbeit mit dem Orchester weitergeführt werde.