„Wäre schade, wenn Almen komplett gesperrt werden“

Einen brenzligen Vorfall konnte die Innsbruckerin Carmen Brenner am Freitag beobachten: „Ich war mit Freunden in der Axamer Lizum bei der Gedenkfeier für David Lama und wir sind auch die Alm raufgewandert“, so die Augenzeugin. „Der Mann ist etwa 30 bis 50 Meter vor uns gewandert. Als wir an einer Jungtierherde vorbeikamen, wagte er sich schon viel zu nah an die Tiere heran“, ärgert sich die Tirolerin.