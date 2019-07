Pilhatsch mit nationalem Rekord über 100 m Rücken

Reitshammer über 100 m Rücken 29.

Nicht nach Wunsch lief es für Bernhard Reitshammer über 100 m Rücken. Bei seinem ersten von fünf WM-Einsätzen war der Tiroler in 54,94 um 1,04 Sek. langsamer als er es Ende April in Graz gewesen war. Damals hatten nur 0,05 Sek. auf das Olympia-Ticket gefehlt, und diese Zeit hätte diesmal für das Semifinale gereicht. So wurde es bloß Rang 29. „Ich bin am Anfang mit viel zu hoher Frequenz ins Rennen gegangen. Am Ende war die Kraft weg“, erklärte der 25-Jährige.