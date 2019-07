Österreich bei Sommer-Grand-Prix-Auftakt Sechster

Ergebnisse des Sommer-Grand-Prix-Auftakts im Skispringen in Wisla (Polen) am Samstag - Teambewerb:

1. Polen (Piotr Zyla 128/130 m, Aleksander Zniszczol 125,5/124,5, Kamil Stoch 128,5/134,5, Dawid Kubacki 131,5/128,5) 1.094,1 Punkte

2. Slowenien (Tilen Bartol 129,5/126,5, Anze Lanisek 121,5/126, Peter Prevc 120/128, Timi Zajc 128/129) 1.035,7

3. Norwegen (Johann Andre Forfang 124,5/129, Robin Pedersen 121,5/126,5, Marius Lindvik 127/129, Daniel Andre Tande 124/121) 1.029,2

4. Deutschland 1.028,5

5. Japan 1.015,2

6. Österreich (Gregor Schlierenzauer 122,5/123, Clemens Aigner 115/121,5, Daniel Huber 122/127,5, Stefan Kraft 123,5/124,5) 984,3.

10 Nationen am Start.