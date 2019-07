Er jagte Frauen: So brutal musste Biologin sterben

Laut den griechischen Ermittlern fuhr der zweifache Familienvater sein Opfer mit dem Auto zweimal an. Er verfrachtete die Frau dann in den Kofferraum seines Wagens und brachte sie anschließend zu dem entlegenen Höhlensystem, das die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg als Bunker nutzten. Dort habe er sie mehrfach vergewaltigt. Anschließend warf er sie in eine Lüftungsöffnung in der Decke des Bunkers.