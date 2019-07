Angst vor Ragweed beeinflusst Urlaubsplanung

Die Pollenbelastung in einigen Regionen beeinflusst immer stärker auch die Urlaubsplanung. Allergiker machen lieber in den Bergen Ferien, weil die Pollenbelastung dort geringer ist. Berichte über eine hohe Belastung durch Ragweed (Ambrosia) in Kärnten sorgen jetzt für Ärger, zumal diese nicht den Tatsachen entsprechen.