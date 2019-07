ÖFB-Cup: Salzburger schon zum Start im Torrausch

Lafnitz unterlag beim Regionalligisten ASK Ebreichsdorf in der Verlängerung 1:2, nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden. Weiter kamen hingegen Bundesliga-Aufsteiger WSG Tirol (2:1 bei Treibach) sowie sieben Zweitligisten: SV Ried (4:0 in Bruck/Leitha), Wacker Innsbruck (7:0 im Tiroler Derby beim FC Kitzbühel), Austria Klagenfurt (4:1 bei Langenegg), Vorwärts Steyr (3:2 in Bad Gleichenberg), Amstetten (4:1 in Seekirchen), Juniors OÖ (5:1 gegen Hall) und der FC Dornbirn (6:2 beim Wiener Sport-Club).