Neues Stadion mit Parkgarage unterm Spielfeld

Möbelhaus in zwei Teilen

Zwei Häuser in Synergie zur Brückenstraße des neuen Donauübergangs - das wäre die Idealvorstellung der Kommission für die mögliche XXXLutz-Filiale in der Hafenstraße. „Wie bei der Nibelungenbrücke würde ein ,Donautor‘ entstehen“, so FP-Stadtvize Markus Hein.