Sorgen in Buch: Flut verunreinigte Trinkwasser

„Wasser kann ein wenig nach Clor riechen“‘

Die Dosierpumpe wurde am Dienstag in den Brunnen eingebaut. „Sobald sich die notwendige Menge im Wasser befindet, kann es wieder problemlos verwendet werden. Das kann schon am Mittwoch der Fall sein. In der Früh beim Zähneputzen kann das Wasser etwas nach Chlor riechen“, sagt der Experte. Diese Vorgehensweise sei harmlos und in vielen Ländern, wie Italien, Standard.