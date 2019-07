89-Jährige verlor ganzes Geld: Vorwürfe gegen Bank

„Niemand hinterfragte das viele Geld“

„Niemand bei der Bank hat hinterfragt, wieso sie so viel Geld braucht“, ärgerte sich ihr Schwiegersohn am „Krone“-Telefon. Er überlegt jetzt rechtliche Schritte gegen das Bankinstitut. Doch hätte die Pensionistin, die in einem Wohnheim lebt, vor Gericht überhaupt eine Chance auf Zuspruch?