Sarah Laggers Siebenkampf-Medaillenserie gerissen!

Jetzt macht sie mit der Familie erst einmal ein paar Tage Urlaub in Italien, dann folgen noch die Staatsmeisterschaften Ende Juli in Innsbruck. Und dann? Da die WM in Doha für sie nie ein Thema war, nimmt sie sich endlich mal in diesem Jahr, in dem sie auch die Matura mit Auszeichnung geschafft hatte, eine kleine Auszeit, besucht vier Wochen eine Freundin in Bolivien, ehe sie am 1. Oktober ihren Grundwehrdienst beim Bundesheer antritt. Ein neues Kapitel im Leben der Sarah Lagger.