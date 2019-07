Mercedes-Duo zeigt der Konkurrenz den Auspuff!

Der in der Gesamtwertung klar führende Hamilton peilt am Sonntag (15.10 Uhr) den sechsten Sieg in seinem Heimrennen an, womit er zum alleinigen Rekordgewinner werden würde. In Silverstone finden der Weltmeister und Bottas primär dank tieferer Temperaturen wieder Bedingungen vor, die Mercedes besser zusagen als zuletzt beim Grand Prix von Österreich. Das Rennen in Spielberg, als sich das dominierende Team zum ersten Mal in diesem Jahr hatte geschlagen geben hatte müssen, wurde bei extremer Hitze gefahren.