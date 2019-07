Braut vor Trauung verhaftet: Nun Traumhochzeit

„Krone“-Leser kennen die Geschichte: Die Russin Mariia (36) wurde in Bad Vöslau (NÖ) am 7. Mai in diesem Jahr, zwei Tage vor der angedachten Hochzeit, verhaftet und in weiterer Folge abgeschoben. Das Herzblatt des 42-jährigen Österreichers Markus H. war mit einem falschen Visum, das nur für Spanien gültig war, nach Österreich eingereist. Die rot-weiß-roten Behörden drückten kein Auge zu. Mariia landete erst im Flüchtlingslager in Traiskirchen, verbrachte dann eine Nacht hinter Gittern und wurde schließlich nach Russland ausgeflogen.