Griezmann: Atletico erklärt Barca den Krieg!

Der von einem Anwalt des Franzosen bei La Liga hinterlegte Betrag […] sei „nicht ausreichend“, um den noch bis 2023 laufenden Vertrag in Madrid zu lösen, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Als Grund gab Atletico an, dass sich Griezmann und Barcelona bereits über den Wechsel einig geworden seien, als die Ausstiegsklausel noch 200 Millionen Euro betragen habe. Diese war am 1. Juli auf 120 Millionen Euro gefallen. Atletico hatte zuletzt bereits den Katalanen unseriöse Verhandlungstaktiken vorgeworfen. Im vergangenen Jahr hatte Griezmann einer Charmeoffensive aus Barcelona noch widerstanden und seinen Vertrag bei Atleti bis 2023 verlängert.