Diese Produkte versprechen weiße Zähne in Sekunden

Der sogenannte „Whitenig Pen“ soll als Sofort-Hilfe-Maßnahme für weiße Zähne dienen. Der Stift enthält ein bläuliches Gel, welches auf die Zähne aufgetragen. Binnen Sekunden strahlen die Zähne tatsächlich weißer. Dieser Effekt ist allerdings nur von kurzer Dauer. Sobald man wieder Tee, Kaffee oder stark färbende Lebensmittel zu sich nimmt, lässt dieser Effekt wieder nach. Das gute an diesem Stift: Er enthält kein Wasserstoffperoxid und greift somit den Zahnschmelz nicht an. Er stellt also eine günstige, schnelle und zahnaufhellende Methode dar.