Insolvenzverwalter sucht Beckers fehlende Pokale

Auch wichtigster Pokal fehlt

Nach seinen Angaben fehlen noch eine Reihe wichtiger Trophäen von vergangenen Siegen des ehemaligen Tennisstars, darunter eine von seinem ersten Sieg in Wimbledon, die Becker seiner Mutter geschenkt haben will. „Es ist sehr schwierig, etwas anzufechten, wenn eine Person das eine erzählt, und jemand anderes sagt etwas anderes, und es gibt keine Belege“, meinte der Insolvenzverwalter. An der Auktion könnten auch Freunde Beckers teilnehmen, wenn er dies wünsche - solange sie nicht mit seinem Geld bezahlten, so Ford.