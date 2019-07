McLaren-Duo Sainz/Norris bleibt für 2020 am Steuer

McLaren hat vor dem Heim-Grand-Prix in der Formel 1 in Silverstone eine wichtige Zukunftsentscheidung bekannt gegeben. Der englische Rennstall teilte relativ früh mit, dass man mit der aktuellen Fahrerpaarung Carlos Sainz und Lando Norris auch in die nächste Saison 2020 gehen werde. „Sie sind die Zukunft für dieses Team“, sagte Teamchef Andreas Seidl am Dienstag in Woking.