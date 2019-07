Die Sommer-Party des Jahres in Graz

„Legends in the city“ lautet das Motto des „Kronehit Electric Nation“-Festivals – präsentiuert von der „Krone“ – am 13. Juli auf dem Grazer Messegelände. Es wird ein Open Air-Spektakel der Extraklasse – dafür garantieren schon alleine die Stars um Steve Aoki, die Chainsmokers oder Armin van Buuren. Wir haben den Timetable.