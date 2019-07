Sohn des „Crocodile Hunter“ in Papas Fußstapfen

Im Jahr 2006 starb Irwin bei Unterwasseraufnahmen am Great Barrier Reef an den Folgen des Stichs eines Stachelrochens ins Herz. Der „Crocodile Hunter“ wurde in seinem Zoo beigesetzt, der genaue Ort des Grabes ist nur seiner Familie bekannt. Irwin hatte stets betont, er wolle mit seinen Serien vor allem zeigen, dass auch unbeliebte Tiere ein Recht auf Leben und unseren Schutz haben. Es sei seine Schuld, wenn er von einem Tier gebissen würde, weil er ja wisse, worauf er sich einlasse.