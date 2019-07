71-Jähriger bei Sturz von Wellblechdach verletzt

Gegen 12.30 Uhr brachte der 71-Jährige in Häselgehr mit seinem Sohn eine Wellblechabdeckung an einem Bretterstapel an. Dabei trat der Einheimische, der auf dem Wellblechdach stand, versehentlich neben das Dach und stürzte aus einer Höhe von rund zwei Metern zu Boden. Der Mann zog sich dabei erhebliche Verletzungen an der Wirbelsäule zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Reutte geflogen werden.